https://static.news.ru/photo/926c6ba4-9773-11e9-ba4a-fa163e074e61_1024.jpg Президент Словакии Зузана Чапутова Фото: Tkacik Tomas/CTK/Global Look Press

Словакия намерена дальше укреплять и расширять свои отношения с Россией. Разумеется, в той части, где двусторонние отношения не противоречат европейским демократическим ценностям и национальным интересам Братиславы.

Об этом на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявила новый президент Словакии Зузана Чапутова.

Я обеспокоена тем, что нынешние отношения с Россией, так сказать, заморожены... Но я настаиваю на том, что мы должны приложить усилия и сотрудничать с Россией. Конечно, при полном уважении ценностей и принципов, как и прав человека и верховенства права, — заявила словацкий лидер.

Отдельно Чапутова коснулась украинской тематики, отметив, что Евросоюз и НАТО должны поддерживать реформы в этой стране, сообщает РИА Новости.

Я считаю, что Украина больше всего нуждается в стабильности и развитии, — сказала она.

Как писал ранее News.ru, Зузана Чапутова сменила Андрея Киску на посту президента Словакии и приняла присягу в качестве главы словацкого государства.