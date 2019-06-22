https://static.news.ru/photo/8659f5d4-952f-11e9-8c0c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Центризбирком Украины отказал Коммунистической партии в регистрации её кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную раду. В стране продолжает действовать так называемый закон о декоммунизации.

Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включённых в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины, — цитирует решение « Интерфакс-Украина ».

Суд в Киеве запретил 16 декабря 2015 года деятельность Компартии Украины по причине декоммунизации. Однако данное решение не вступило в законную силу, и политическая организация действует в стране легально.

Как писал News.ru, ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Верховная рада должна быть сокращена до 150 депутатов. Политик уверен, что большинство парламентариев никому неизвестны.