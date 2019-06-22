Центризбирком Украины отказал Коммунистической партии в регистрации её кандидатов в народные депутаты на выборах в Верховную раду. В стране продолжает действовать так называемый закон о декоммунизации.
Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включённых в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины, — цитирует решение «Интерфакс-Украина».
Суд в Киеве запретил 16 декабря 2015 года деятельность Компартии Украины по причине декоммунизации. Однако данное решение не вступило в законную силу, и политическая организация действует в стране легально.
Как писал News.ru, ранее экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Верховная рада должна быть сокращена до 150 депутатов. Политик уверен, что большинство парламентариев никому неизвестны.