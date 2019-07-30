Фото: AP/ТАСС

Большинство туристов из России не обратили внимания на землетрясение, произошедшее на греческом острове Крит, сообщил управляющий директор компании Tez Tour Греция Димитрис Харитидис.

По его словам, отдыхающие, как и местные жители, спали во время инцидента, передаёт РИА Новости. Ранним утром ощущались лёгкие точки, но не более того, тем более, речи не идет о...