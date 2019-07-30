Эстонский премьер Юри Ратас раскритиковал главу МВД Марта Хельме (Консервативная народная партия) за высказывания про участников движения по восстановлению независимости в республики в 1987-1991 годах.
По его словам, «поющая революция» стала движением, объединившим граждан страны и позволившим «бескровно восстановить суверенитет» Таллина.
Подобное постоянное уязвление чувств жителей Эстонии и важных для всех нас ценностей должно прекратиться, — написал политик на своей странице в социальной сети
Чиновник объяснил, что уважения достоин вклад каждого человека в восстановлении независимости и является неоценимым.
Ранее News.ru сообщал, что решение России устроить салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал «провокационным шагом».