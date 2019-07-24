Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первые назначения на новом посту.
Должность канцлера казначейства получил экс-глава МВД Саджид Джавид. Вместо него министром внутренних дел стала Прити Пател, которая в 2016-2017 годах занимала пост министра по делам международного развития. Бывший заместитель Джавида в МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес назначен главой оборонного ведомства.
Экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб стал новым руководителем МИД Великобритании. Свой предыдущий пост он покинул из-за несогласия с проектом соглашения по условиям выхода страны из ЕС, который счёл слишком большой уступкой Брюсселю, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму экс-главе британского МИДа Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии, сообщает пресс-служба Кремля.