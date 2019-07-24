Борис Джонсон Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первые назначения на новом посту.

Должность канцлера казначейства получил экс-глава МВД Саджид Джавид. Вместо него министром внутренних дел стала Прити Пател, которая в 2016-2017 годах занимала пост министра по делам международного развития. Бывший заместитель Джавида в МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес назначен главой оборонного ведомства.

Экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб стал новым руководителем МИД Великобритании. Свой предыдущий пост он покинул из-за несогласия с проектом соглашения по условиям выхода страны из ЕС, который счёл слишком большой уступкой Брюсселю, передаёт ТАСС. Его должность занял Стивен Баркли, который сохранил своё кресло при формировании Джонсоном нового кабинета министров.

Ранее News.ru писал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму экс-главе британского МИДа Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии, сообщает пресс-служба Кремля.

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