https://static.news.ru/photo/c0ae7c5c-ae4b-11e9-a3b6-fa163e074e61_1024.jpg Борис Джонсон Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделал первые назначения на новом посту.

Должность канцлера казначейства получил экс-глава МВД Саджид Джавид. Вместо него министром внутренних дел стала Прити Пател, которая в 2016-2017 годах занимала пост министра по делам международного развития. Бывший заместитель Джавида в МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес назначен главой оборонного ведомства.

Экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб стал новым руководителем МИД Великобритании. Свой предыдущий пост он покинул из-за несогласия с проектом соглашения по условиям выхода страны из ЕС, который счёл слишком большой уступкой Брюсселю, передаёт ТАСС . Его должность занял Стивен Баркли, который сохранил своё кресло при формировании Джонсоном нового кабинета министров.

Ранее News.ru писал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму экс-главе британского МИДа Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии, сообщает пресс-служба Кремля.