https://static.news.ru/photo/dfe2375a-ae30-11e9-957a-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму экс-главе британского МИД Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Британии, сообщает пресс-служба Кремля.

Интересам наших стран и народов отвечало бы развитие отношений в самых различных сферах, – написал Владимир Путин, сообщается на сайте президента .

Глава российского государства пожелал Джонсону успехов в ответственной деятельности во главе правительства.Бывший мэр Лондона Борис Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании.

Ранее его избрали главой Консервативной партии. Накануне своего назначения на пост премьера он заявил, что среди его приоритетов на новой должности важное место занимает победа над оппозицией и осуществление Brexit до конца октября текущего года. Джонсон подчеркнул, что намерен «нанести поражение» Джереми Корбину и лейбористам, писал News.ru