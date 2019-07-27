Чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрской организации (WBO), украинец Василий Ломаченко опубликовал видео, посвящённое лучшим боям скончавшегося российского боксёра Максима Дадашева.
Ранее Ломаченко писал о Дадашеве.
Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов, — говорилось на странице украинца в Instagram.
Максим Дадашев после боя потерял сознание, после чего был госпитализирован. Ему провели трепанацию, удалили часть черепа и поместили в искусственную кому, но так и не смогли спасти жизнь.
Как сообщал News.ru, временный чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Диллан Уайт может получить четыре года дисквалификации за употребление допинга.