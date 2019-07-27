https://static.news.ru/photo/d324765c-b062-11e9-a3a5-fa163e074e61_1024.jpg Василий Ломаченко Фото: Wang Shen/Xinhua/Global Look Press

Чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрской организации (WBO), украинец Василий Ломаченко опубликовал видео, посвящённое лучшим боям скончавшегося российского боксёра Максима Дадашева.

Ранее Ломаченко писал о Дадашеве.

Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов, — говорилось на странице украинца в Instagram.

Максим Дадашев после боя потерял сознание, после чего был госпитализирован. Ему провели трепанацию, удалили часть черепа и поместили в искусственную кому, но так и не смогли спасти жизнь.

Как сообщал News.ru, временный чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Диллан Уайт может получить четыре года дисквалификации за употребление допинга.