Ученик Александра Шлеменко Александр Осетров (5-1) проиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде казахстанцу Сергею Морозову (15-4) на турнире M-1 Challenge в Нур-Султане.
Морозов завоевал вакантный титул M-1 Challenge в легчайшем весе, который раньше принадлежал Мовсару Евлоеву, перешедшему в UFC. Первые три раунда прошли в стойке с небольшим преимуществом Осетрова. Морозов атаковал острее, но его соперник пользовался преимуществом в длине конечностей и контролировал бой. Развязка наступила в четвёртом раунде, когда Морозов потряс соперника двойкой и добил на земле.
Как сообщал News.ru, российский боец Виктор Колесник уступил в титульном реванше чемпиону М-1 Challenge в полулёгком весе американцу Нейту Лэндверу.