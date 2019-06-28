https://static.news.ru/photo/91d3862e-99ca-11e9-bbe9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/tammma

Ученик Александра Шлеменко Александр Осетров (5-1) проиграл техническим нокаутом в четвёртом раунде казахстанцу Сергею Морозову (15-4) на турнире M-1 Challenge в Нур-Султане.

Морозов завоевал вакантный титул M-1 Challenge в легчайшем весе, который раньше принадлежал Мовсару Евлоеву, перешедшему в UFC. Первые три раунда прошли в стойке с небольшим преимуществом Осетрова. Морозов атаковал острее, но его соперник пользовался преимуществом в длине конечностей и контролировал бой. Развязка наступила в четвёртом раунде, когда Морозов потряс соперника двойкой и добил на земле.

Как сообщал News.ru, российский боец Виктор Колесник уступил в титульном реванше чемпиону М-1 Challenge в полулёгком весе американцу Нейту Лэндверу.