https://static.news.ru/photo/eeb4388c-99c2-11e9-bc5c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kolesnik_viktor/instagram

Американский боец Нейт Лэндвер (13-2) одержал победу над россиянином Виктором Колесником (15-4-1) в бою за титул чемпиона M-1 Challenge в полулёгком весе.

Поединок двух соперников стал реваншем. Два года назад Лэндвер одержал победу раздельным решением судей в непростом бою, побывав в нокауте. В этот раз соперники выдали пять раундов невероятного шоу. Колесник потряс соперника ударом ногой в голову в конце второго раунда и не успел добить, однако Лэндвер забрал чемпионские раунды и обеспечил себе победу единогласным решением судей.

В одном из предварительных боёв казахстанский боец чеченского происхождения Гойти Дазаев одержал уверенную победу по очкам над экс-чемпионом M-1 Challenge в лёгком весе украинцем Александром Бутенко из клуба Ferrum и стал претендентом на титул M-1 Challenge в полусреднем весе.

Как сообщал News.ru, российский тяжеловес Александр Емельяненко прокомментировал информацию о своём переходе в бои на голых кулаках.