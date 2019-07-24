https://static.news.ru/photo/dc824bf4-ae03-11e9-ad10-fa163e074e61_1024.jpg Максим Дадашев (справа) Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федерация бокса России рассказала подробности доставки тела боксёра Максима Дадашева, который умер 23 июля в результате полученных во время боя тяжёлых травм головы.

Нам сказали в течение десяти дней. Думаю, мы постараемся сделать так, чтобы тело доставили быстрее. Отправили туда людей для этого. В США идет взаимодействие на дипломатическом уровне, — приводит слова Кремлёва РБК .

Кроме того Кремлёв отметил, что федерация окажет содействие в перевозке тела в Россию и проведёт расследование смерти Дадашева.

Дадашев получил тяжёлые травмы в ходе поединка с Субриэлем Матиасом. После 11-го раунда он не смог продолжать бой, плохо себя почувствовал и потерял сознание. После трепанации мозга и удаления части черепа Дадашев умер, не приходя в сознание.

Как сообщал News.ru, украинский боксёр Александр Усик посвятил умершему Максиму Дадашеву стихи.