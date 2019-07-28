Чемпион мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрской организации (WBO), украинец Василий Ломаченко опубликовал видео, посвящённое лучшим боям скончавшегося российского боксёра Максима Дадашева.

Ранее Ломаченко писал о Дадашеве. Я спарринговал с Максом не один раз, у него сердце льва! Таким его я буду помнить всегда! Больше не могу подобрать слов, — говорилось на...