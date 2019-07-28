Российский боец лёгкого веса Арман Царукян (14-2), тренирующийся с соперником Хабиба Нурмагомедова Дастином Порье, одержал первую победу в Ultimate Fighting Championship (UFC), одолев решением судей канадца Оливье Обена-Мерсье (11-5) на турнире в Эдмонтоне.
Царукян сделал ставку в этом поединке на борьбу и в первом раунде постоянно контролировал соперника у сетки, а в третьем провёл тейкдаун. Обен-Мерсье несколько раз ответил попаданиями коленями навстречу, но этого оказалось недостаточно для победы. Все трое судей отдали победу Царукяну со счётом 29:28.
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