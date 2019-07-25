Этот случай нам ещё раз доказывает, что спорт — это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Всё временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдем с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.