Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов высказал своё отношение к смерти боксёра Максима Дадашева, который ушёл из жизни после травм, полученных в бою с Сабриэлем Матиасом.
Этот случай нам ещё раз доказывает, что спорт — это не самое главное, есть вещи куда важнее. Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Всё временно, слава, деньги, титулы, и вся наша жизнь, мы все уйдем с этого мира, никто не останется. Стоит задуматься. Терпения всем родным и близким Максима, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.
Максим Дадашев не смог продолжить поединок с Матиасом после 11-го раунда, после чего потерял сознание и был госпитализирован. Боксёру сделали трепанацию, удалили часть черепа, поместили в искусственную кому, но так и не смогли спасти жизнь.
Как сообщал News.ru, Сен-Пьер назвал Нурмагомедова лучшим бойцом современности.