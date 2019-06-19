Российский боец ММА и один из лучших полутяжеловесов в мире Вадим Немков после сенсационной победы над Филом Дэвисом в ноябре прошлого года в октагон не выходил. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал о своих карьерных планах, продолжении карьеры Фёдора Емельяненко, дебюте брата в Америке и реванше за него на чемпионате по боевому самбо.

— Главной новостью минувших выходных стало решение Фёдора Емельяненко продолжить карьеру и подписать новый контракт с Bellator. Как вы относитесь к этому решению?

— Фёдор советовался с нами. Он может ещё подраться, даже при том, что кто-то против этого. Это хорошо, что у него ещё есть желание выйти в клетку. Это даст многим возможность увидеть выступления легендарного бойца.

— Один из боёв его прощального тура пройдёт в России. Что значит для вас выступить в одном карде с Фёдором и у себя на родине?

— Я бы с радостью выступил на одном турнире с Фёдором. Это очень почётно. Я уже дрался вместе с ним на новогоднем турнире RIZIN в Японии. Было очень круто: бешеная энергетика, много фанатов.



— Ваша пауза между боями затянулась. Когда ждать возвращения в Bellator?

— Пообещали бой на конец сентября. Долгий простой связан с тем, что Райан Бейдер, став чемпионом в двух весах, не отказывается от пояса в моём весе. Организация приняла решение, что первую защиту он проведёт с Шейком Конго. Если они приняли такое решение, то не давали бы и мне простаивать. Но проблема в том, что после победы над Филом Дэвисом я поднялся высоко в рейтингах, и не каждый боец, приходящий в Bellator, готов драться с топом. Думаю, дело в этом, а не в том, что Bellator хочет мне загубить карьеру, как пишут в Интернете.

— Загубить, конечно, не хочет. Но вы же не будете отрицать, что Bellator охотнее даёт титульные бои раскрученным в Америке ветеранам, чем российским бойцам?

— Бои в Америке — это бизнес, поэтому их можно понять. В России я даже не такой раскрученный боец, а в Америке — и подавно. Надо сначала добиться известности. Будем работать над этим, но не переходя грани. Мы, бойцы команды Fedor-team, не можем заниматься трештокингом. Мы привыкли своё доказывать в клетке, поэтому ждём, что нам будут давать больше боёв, и будем пытаться запомниться яркими выступлениями.

— До Бейдера с кем бы вы хотели подраться? Лиото Мачида, который тоже присматривается к поясу в полутяжёлом весе вам интересен?

— Я мог бы с любым встретиться. После Дэвиса уже всё равно. В Bellator я сразу дрался с серьёзными соперниками. Первый бой провёл с Фелипе Линсом, который впоследствии стал чемпионом в PFL в тяжёлом весе, затем победил экс-чемпиона Макгири и Дэвиса. После таких боёв можно драться с любым.

— В RIZIN у вас были поражения и от менее опасных соперников. Что позволило вам выйти на этот новый уровень?

— Наверное, после того как я проиграл шведу Карлу Альбрехтсену в Японии, у меня в голове что-то поменялось. Я стал по-другому настраиваться на бои. В Японии я был ещё сырым бойцом, но после этого я дрался уже по-другому и по-другому думал во время боя. Раньше просто выходил и бил, пока не закончу досрочно.



— В старых боях вам и выносливости не хватало на 15 минут, но сейчас с этим порядок. Как работали над функционалкой?

— Начал готовиться по-другому. Раньше у меня на первом месте стояла любительская карьера. Стремился выигрывать чемпионаты мира по боевому самбо, чтобы выполнить норматив заслуженного мастера спорта, а сейчас любительские соревнования отошли на второй план. В этом я достиг всего, что можно, поэтому сейчас я предпочту профессиональный бой выступлению на чемпионате по боевому самбо. Также у меня теперь чёткий тренировочный план с командой Фёдора. Многое мне подсказали тренеры из Голландии, которые приезжали к нам в Старый Оскол. Я подобрал себе правильное питание на подготовку к бою. Раньше не следил за этим аспектом, а он очень важен при подготовке.

— В этом году вы всё равно стали чемпионом России по боевому самбо. С какой целью поехали на эти соревнования?

— Мы с братом выступали в одном весе. В полуфинале он проиграл Хадису Ибрагимову, а я ему уже в финале уступать не собирался. Пришлось с ним драться и побеждать. После боёв в Bellator настрой на боевое самбо уже совсем другой. Не так заморачиваешься, как раньше, и не смотришь на имена.

— Виктор выиграл первый бой в PFL, но он сложился непросто. Как оцените его выступление? Почему не поехали в Америку ему секундировать?

— Мне обещали бой на конец мая — начало июня, а секундантов надо было заявлять в конце марта. Мне пришлось отказаться от поездки, а Валентин Молдавский недавно проводил бой, поэтому было понятно, что он сможет поехать. Витя выиграл достаточно уверенно, хотя второй раунд получился тревожным и близким. Но в третьем он включился и доработал. Если посмотреть предыдущие выступления его соперника Ракима Кливленда с Максом Гришиным и Рашидом Юсуповым, это был совсем другой боец. К этому сезону Гран-при он лучше подготовился, провёл большую работу над защитой от тейкдаунов, подъёмом из партера и защитой. Гришин его легко переводил в партер и потом задушил. А сейчас это был совсем другой боец, который хорошо бил, защищался и сумел удивить Витю. Думаю, в следующих боях он себя ещё покажет.

— А как вы относитесь к такому формату турнира как в PFL и к тому, что российские бойцы в плей-офф будут драться друг с другом в погоне за главным призом в миллион долларов?

— Витю я считаю одним из фаворитов в своём весе. Я в ту ночь посмотрел все бои в весе до 93 кг и не увидел там ни одного соперника, который ему не под силу. Это очень хороший турнир, с чётким планом для каждого бойца: подрался в июне, затем в августе, в октябре и на Новый год. В итоге надо выигрывать и зарабатывать хорошие деньги, будучи постоянно в тонусе и в тренировочном процессе. Мне очень нравится такой формат выступлений.