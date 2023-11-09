Зоопарк Вашингтона вернул Китаю трех панд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смитсоновский национальный зоопарк Вашингтона вернул Китаю трех панд, которые прожили в США 23 года. Проститься с животными пришли не только журналисты, но и многие местные жители — за это время Мэйсян, Тянь-тянь и Сяо Цзи-Цзи стали главными символами зоопарка и успели полюбиться американцам, пишет ОТР.

Как уточняет издание, животных доставили в аэропорт в контейнерах. В Китай их отправили спецбортом. Для семейства панд на время полета также подготовили бамбук и игрушки.

В ближайшее время в Китай должны вернутся и другие панды: из Атланты, Сан-Диего и Мемфиса. КНР не планирует продлевать договоры на аренду животных. Некоторые эксперты разглядели в этом завершение так называемой «панда-дипломатии» между КНР и США и ухудшение отношений между государствами. При этом обе стороны отрицают, что возвращение панд является политическим решением.

Жители Токио ранее попрощались с пандой Сян-Сян, которая родилась и выросла в токийском зоопарке Уэно. Ее отправили в Китай в рамках всемирной программы по сохранению этого представителя семейства медвежьих. Жители японской столицы огорчились отъездом панды Сян-Сян и пришли проститься с любимым животным.