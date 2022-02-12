Журналист CNN заявил о начале телефонных переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по телефону примерно в 11 часов по времени Восточного побережья США —19:00 по Москве, сообщил в Twitter журналист телекомпании CNN Кевин Липтак. Он отметил, что американский лидер находится в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

Разговор Байдена с Путиным начался сразу после 11:00 по времени Восточного побережья. Байден находится в Кэмп-Дэвиде, — говорится в его публикации.

Переговоры ранее анонсировала администрация Белого дома. Там отметили, что российская сторона первоначально предлагала провести звонок в понедельник. США, в свою очередь, предложили субботу, и «русские с этим согласились», сказано в сообщении.

Переговоры президентов проходят на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация располагает информацией о готовности России начать вторжение на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине, отметил он на недавнем брифинге.

Байден в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, даже назвал конкретную дату нападения - 16 февраля. Он сослался на данные американской разведки.

К настоящему моменту уже более 10 стран призвали своих граждан воздержаться от поездок или немедленно покинуть Украину из-за угрозы военного конфликта. Выехать из страны рекомендовал, в частности, Госдеп США, а также МИДы Великобритании, Германии, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи и ряда других стран.