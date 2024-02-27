«Живой Нострадамус» предупредил об опасности рожденных с помощью ИИ детей Бразильский экстрасенс Саломе заявил об опасности рождения детей с помощью ИИ

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Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют «Живым Нострадамусом» за смелые предсказания, предупредил об опасности рождения детей с помощью искусственного интеллекта. По его словам, которые приводит газета Daily Star, манипулирование жизнью и сознанием может привести к опасным результатам.

Я представляю себе эпоху на горизонте, когда наше понимание жизни, интеллекта и сознания подвергнется переоценке, однако здесь также присутствуют риски, и манипулирование жизнью и сознанием может привести к потенциально опасным результатам, — сказал Саломе.

При этом бразилец назвал рождение детей с использованием ИИ поворотным моментом в эволюции человека. Он отметил, что искусственный интеллект обладает способностью имитировать сознание и эмоции, поэтому возникают вопросы об идентичности и фундаментальной сущности человечества.

Ранее искусственный интеллект помог предсказать развитие болезни Альцгеймера за семь лет до появления симптомов. Соответствующий эксперимент провели ученые из Калифорнийского университета. Они проанализировали медицинские карты пациентов с помощью машинного обучения. Выяснилось, что на прогноз недуга больше всего влияли такие факторы, как высокий уровень холестерина и остеопороз.