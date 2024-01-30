Жительница Британии согласилась на секс втроем и не смогла простить мужа The Sun: британка решилась на секс втроем и поссорилась с мужем

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Жительница Британии вместе с мужем согласилась на секс втроем, но в постели супруг практически полностью переключился на новую партнершу. Несмотря на все извинения, она так и не смогла простить мужчину, передает издание The Sun.

Читательница газеты пояснила, что в течение нескольких лет обсуждала со своим избранником возможность секса втроем, но долгое время не решалась. В итоге они все же условились попробовать это, а выбор пал на 32-летнюю женщину, которую они встретили в одном из клубов. После многочасового и приятного разговора все трое переместилось в спальню, о чем она и написала в письме изданию. Сначала все было хорошо, но последующие события ее очень расстроили.

Все его внимание переключилось на нее, я неоднократно напоминала о себе, но он сказал, что хочет только ее, — рассказала женщина.

Супруг длительное время извинялся, но пересилить чувство ревности женщина не смогла. Секс-коуч Дейдра Сандерс констатировала, что эксперимент с привлечением третьего человека в отношения всегда является большим риском. Чтобы решить проблему, она посоветовала еще раз поговорить о ней: жене нужно рассказать об обиде, а мужу показать, как много супруга для него значит.

Еще одну историю о неудачном сексе втроем рассказала жительница Австралии. По ее словам, пара устроила жуткий скандал, а ее сделали посредником в ссоре. Все закончилось разрывом отношений.