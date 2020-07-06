Мир

Жителей Шанхая и Ухани предупредили об угрозе наводнения

15:04, 06 июля 2020
Фото: x99/Global Look Press

Предупреждение об угрозе сильных ливней и наводнения объявлено в китайском Шанхае, Ухани и в провинции Анхой. Уровень реагирования на ЧС в Ухани и Анхойе повышен до второго.

Как сообщает Taiwan News со ссылкой на метеорологическое управление Китая, предупреждения о наводнении были также выпущены для многих других районов вдоль бассейна реки Янцзы. Агентство «Синьхуа» уточняет, что проливные дожди не прекращаются в некоторых городах Китая уже несколько дней. Так, в Ухани выпало более 250 мм осадков, затопило многие дороги, а в городе Цяньцзян провинции Хубэй в связи с ливнями власти повысили уровень угрозы с третьего до самого высокого первого уровня.

Как писал NEWS.ru, из-за проливных дождей и наводнений в провинции Гуйчжоу на юге Китая эвакуированы 29,5 тысячи человек. За сутки в некоторых районах выпадало более 160 мм осадков. В реках резко поднялся уровень воды, более 700 тысяч человек оказались в зоне повышенного риска. Местный центр по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий ввёл на территории провинции второй из четырёх уровней реагирования на ЧП. По словам метеорологов, эти дожди стали самыми сильными для данной местности за последние 60 лет.

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