Жителей Шанхая и Ухани предупредили об угрозе наводнения

Предупреждение об угрозе сильных ливней и наводнения объявлено в китайском Шанхае, Ухани и в провинции Анхой. Уровень реагирования на ЧС в Ухани и Анхойе повышен до второго.
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Как писал NEWS.ru, из-за проливных дождей и наводнений в провинции Гуйчжоу на юге Китая эвакуированы 29,5 тысячи человек. За сутки в некоторых районах выпадало более 160 мм осадков. В реках резко поднялся уровень воды, более 700 тысяч человек оказались в зоне повышенного риска. Местный центр по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий ввёл на территории провинции второй из четырёх уровней реагирования на ЧП. По словам метеорологов, эти дожди стали самыми сильными для данной местности за последние 60 лет.
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