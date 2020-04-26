Житель Абхазии стал фигурантом уголовного дела из-за вырубки редких сосен

https://static.news.ru/photo/b0d2fde2-87d2-11ea-bfc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nuvens /Public Domain/wikipedia.org

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Абхазии за вырубку 17 деревьев породы сосна пицундская. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Преступление было совершено с января по март 2020 года в селе Асабулей Гагрского района. Ущерб, причинённый окружающей среде, оценивается в 129 тысяч рублей.

Мужчина задержан и помещён в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела поручено следственному отделу управления внутренних дел по Гагрскому району, сообщается на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Краснодарском крае предстал перед судом местный житель Василий Попков, обвиняемый в незаконной вырубке зелёных насаждений. Он утверждает, что спилил стволы нескольких поваленных ураганом деревьев, поскольку они загораживали дорогу к школе.