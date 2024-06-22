Женщина подала на возлюбленного в суд за отказ отвезти ее в аэропорт Новозеландка подала на возлюбленного в суд за отказ отвезти ее в аэропорт

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В Новой Зеландии женщина обратилась в суд из-за отказа возлюбленного отвезти ее в аэропорт, пишет The Guardian. Молодые люди состояли в отношениях шесть с половиной лет до тех пор, пока мужчина не нарушил обещание сопроводить девушку в воздушную гавань и присмотреть за ее собаками.

Накануне вылета она написала возлюбленному сообщение, указав время, когда ее нужно будет забрать, однако бойфренд так и не приехал к ее дому, в результате чего женщина опоздала на рейс и не попала на концерт в другом городе. Новозеландка понесла многочисленные расходы и обратилась в суд с требованием компенсации.

Стороны не предприняли никаких шагов, чтобы продемонстрировать намерение вывести соглашение из разряда обещаний, данных между друзьями, и создать юридически обязывающие последствия, — сказала судья.

При этом сам ответчик не явился в суд и отказался комментировать обвинения экс-возлюбленной. В итоге иск женщины был отклонен.

Ранее в Индии врач из штата Уттар-Прадеш подал в суд на жену после того, как поймал ее с двумя любовниками из разных городов в номере отеля. Встреча закончилась дракой. К моменту инцидента они около года жили раздельно из-за семейных разногласий, но при этом не подавали на развод.