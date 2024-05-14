Муж поймал жену с двумя любовниками и подал на нее в суд News9Live: индиец застал жену с двумя любовниками и подал на нее в суд

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В Индии врач из штата Уттар-Прадеш подал в суд на жену после того, как поймал ее с двумя любовниками из разных городов в номере отеля, пишет индийское издание News9Live. Отмечается, что встреча закончилась дракой.

По данным журналистов, супружеская пара проживает в городе Касгандж. К моменту инцидента они около года жили раздельно из-за семейных разногласий, но при этом не подавали на развод. В то же время мужчина подозревал свою жену в измене, поэтому начал следить за ней.

Сообщается, что поздно вечером в четверг, 9 мая, он узнал, что женщина отправилась в отель. Предполагая, что застанет ее там с любовником, врач в качестве свидетелей взял с собой родственников и ворвался в номер. Как оказалось, жена находилась там в компании сразу двух мужчин из разных городов — из Газиабада и Буландшахра.

Сообщается, что в итоге ссора с оскорблениями переросла в драку, когда мужчина с родственниками набросились на троицу, а та оказала сопротивление. По данным полиции, пострадавшие были с обеих сторон. В итоге врач подал в суд на жену и ее любовников, сославшись на «неправомерное поведение» с их стороны.

Ранее сообщалось, что в Индии в штате Карнатака женщина бросила шестилетнего сына в канал с крокодилами. В произошедшем она обвинила мужа, утверждая, что он хотел избавиться от больного ребенка, страдавшего от проблем со слухом и речью.