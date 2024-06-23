Жена Оззи Осборна пытается спасти мужа от «трудных времен» Mirror: Шэрон Осборн пытается убедить мужа переехать в Великобританию

Фото: Mayer/face to face/Global Look Press

Оззи Осборн и Шэрон

Супруга британского рок-музыканта лидера Black Sabbath Оззи Осборна Шэрон пытается убедить мужа вернуться на родину, пишет Mirror. Певец, по ее словам, переживает «трудные времена» на фоне съемок реалити-шоу о его семье для BBC.

Я хотела изменить это; проводить больше времени в Англии и приезжать сюда (в Лос-Анджелес) и навещать их, например, на дни рождения, праздники и тому подобное. И я пыталась уговорить Оззи выйти из дома и приехать в Англию. Я все еще пытаюсь, — посетовала Шэрон.

По данным издания, музыкант стал камнем преткновения на пути возвращения своей семьи на телевидение. Причиной послужило отложенное возвращение в родную страну.

BBC снимает реалити-шоу из 10 частей о рокере и его жене. Проект Home to Roost предназначен для того, чтобы показать пару из шоу-бизнеса, которая покидает США и начинает новую жизнь в Великобритании. Однако 75-летний Осборн до сих пор не переехал в графство Бакингемшир. При этом шоу было объявлено два года назад.

Зимой этого года лидер Black Sabbath обвинил Канье Уэста в нарушении авторских прав. Осборн утверждал, что американский рэпер без разрешения использовал его музыку. Также музыкант назвал Уэста антисемитом.