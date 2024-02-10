Оззи Осборн обругал Канье Уэста и назвал антисемитом Оззи Осборн обвинил Канье Уэста в нарушении авторских прав

Фото: Mark Von Holden/Invision/AP/ТАСС

Оззи Осборн

Британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн на своей странице в Twitter (Х) обвинил Канье Уэста в нарушении авторских прав. По его словам, американский рэпер без разрешения использовал его музыку.

Как пояснил Осборн, речь идет о сэмпле из живого исполнения песни War Pig на фестивале в США в 1983 году. Он рассказал, что рэпер обращался к нему за разрешением использовать отрывок, но получил решительный отказ, «потому что тот антисемит и причинил многим невыразимую боль».

Но он пошел дальше и использовал сэмпл во время вечеринки с прослушиванием его альбома вчера. Не хочу никак ассоциироваться с этим человеком! — написал Осборн.

Ранее портал TMZ писал, что Канье Уэст записал 40-минутный ролик с извинениями за антисемитские высказывания. Музыкант планировал выпустить видео перед релизом нового альбома Vultures. По словам инсайдеров, во время съемки Уэст «бредил», порой речь рэпера сложно было разобрать.

До этого Уэст уже публиковал в соцсетях пост на иврите с извинениями перед еврейским народом за «всплеск эмоций». Этому предшествовал ряд антисемитских высказываний, которые он делал в последние годы. В частности, Уэст заявлял, что евреи должны простить Адольфа Гитлера, и сам признавался в любви к лидеру нацистской Германии.