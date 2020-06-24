Землетрясение в Мексике повредило более 50 культурных объектов

https://static.news.ru/photo/ec68a9c2-b60f-11ea-b690-fa163e074e61_660.jpg Фото: STR/Xinhua/Global Look Press

В мексиканском штате Оахака в результате землетрясения магнитудой 7,5 повреждения получили 55 объектов, признанных культурным наследием страны.

Об этом сообщает Министерство культуры Мексики. По его данным, 40 объектов получили небольшие повреждения, 11 зданий — средние. Среди них — музеи, соборы, храмы и археологические зоны. Четыре объекта в результате землетрясения серьёзно повреждены, передаёт РИА Новости.

Национальный институт антропологии и истории (INAH) и Институт культурного наследия штата Оахака сообщают в своем последнем отчете, что в Оахаке, эпицентре землетрясения, было повреждено 55 объектов культурного наследия, — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на юге Мексики 23 июня. Эпицентр находился в 23 километрах от города Крусесита в штате Оахака. Всего было зарегистрировано 447 повторных толчков. Они ощущались в 11 штатах страны. При этом 10 из них не сообщили о серьёзных последствиях. По данным национального управления гражданской защиты, 30 человек получили различные травмы. На территории самого штата Оахака в результате землетрясения погибли 6 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Центр по предупреждению о цунами в США сообщил об угрозе для побережий нескольких государств. Предупреждение об угрозе касается Мексики, Гватемалы, Сальвадора и Гондураса.