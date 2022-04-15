Зеленского заподозрили в записи ролика в нетрезвом состоянии

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В Великобритании взлетели цены на мебель из-за антироссийских санкций, пишет газета The Guardian со ссылкой на представителей бизнеса. По словам предпринимателей, из-за запрета на импорт российской древесины другие поставщики резко подняли цены на сырьё. По информации издания, в среднем стоимость мебели увеличилась на 25%.

Лесной попечительский совет ввёл запрет на импорт из России, что привело к давлению на другие страны, которые поставляют древесину, и, конечно же, привело к резкому взлёту цен на древесину, —...