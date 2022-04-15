Зеленского заподозрили в записи ролика в нетрезвом состоянии
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:49, 18 апреля 2022
Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com
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Подписчики президента Украины Владимира Зеленского в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) заподозрили политика в записи видеоролика в нетрезвом состоянии. Украинский лидер во время записи видеообращения в своём офисе постоянно крутит камерой телефона и показывает различные предметы в кабинете. Он заявил, что украинский народ всех победит, потому что украинцы «сильные, работающие, благодарные, гордые».
Многие возмутились состоянием главы государства, так как на фоне происходящего на Украине, по словам пользователей, должен соответствовать образу главнокомандующего.
Вам не стыдно за такого президента? Вы что не видите, в каком он состоянии? — написал возмущённый пользователь.
Некоторые также отметили, что у Зеленского несвязная речь и странное поведение.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов сражаться с Россией «и 10 лет». Глава Чечни в опубликованном в своём Telegram-канале аудиосообщении сказал, что чеченский спецназ «закончит» с украинским лидером уже через несколько дней. Он назвал Зеленского «дураком» и заявил, что украинский лидер страдает психическим расстройством.