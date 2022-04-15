«Дурак, это шизофрения»: Кадыров о желании Зеленского сражаться с РФ 10 лет
Кадыров назвал Зеленского «дураком с шизофренией» за желание сражаться с Россией 10 лет
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
01:46, 18 апреля 2022
Рамзан КадыровФото: chechnya.gov.ru
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов сражаться с Россией «и 10 лет». Глава Чечни в опубликованном на своём Telegram-канале аудиосообщении сказал, что чеченский спецназ «закончит» с украинским лидером уже через несколько дней. Он назвал Зеленского «дураком» и заявил, что украинский лидер страдает психическим расстройством.
Я тут прочитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться десять лет. Дурак, у нас столько времени нет. Мы на днях закончим с тобой. У тебя шизофрения по-моему, — рассказал Кадыров.
Он также порекомендовал президенту Украины поехать в к «своему старшему брату президенту США Джо Байдену».
Российские войска ранее обстреляли металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе агитационными снарядами, в которых находятся листовки с объяснением, как правильно сдаваться. На территории завода засели украинские националисты и иностранные наёмники. Отмечается, что у военных из России нет задачи убить кого-либо при обстреле. Также сообщается, что завод «Азовсталь» является последним крупным очагом боестолкновений с украинскими националистами в Мариуполе.