«Дурак, это шизофрения»: Кадыров о желании Зеленского сражаться с РФ 10 лет

Фото: chechnya.gov.ru

Новое видео с завода «Азовсталь», где находятся заблокированные украинские националисты, было опубликовано агентством РИА Новости на официальном Telegram-канале. На кадрах видно, как над территорией завода поднимается клуб дыма, а на территории предприятия находятся множество разрушенных зданий. В Минобороны России заявили, что под заводом располагаются подземные этажи, в которых укрываются боевики.

Я поднял дрон, увидел клубы дыма, погнал на дым, пролетел примерно 2800 метров, дальше надо было возвращать дрон — был слышен в воздухе гул самолета, но ударов по заводу я...