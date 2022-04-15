Российские военные обстреляли «Азовсталь» специальными снарядами

Российские войска обстреляли металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе агитационными снарядами, в которых находятся листовки с объяснением, как правильно сдаваться, передаёт корреспондент «Известий» Семён Ерёмин. На территории завода засели украинские националисты и иностранные наёмники. Журналист отметил, что у военных из России нет задачи убить кого-либо при обстреле.

Вооружённые силы РФ обстреляли «Азовсталь» агитационными снарядами, которые срабатывают в воздухе и доставляют на территорию завода листовки с призывом сдаваться для националистов, — рассказал Ерёмин.

Отмечается, что завод «Азовсталь» является последним крупным очагом боестолкновений с украинскими националистами в Мариуполе.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что Вооружённые силы России предложили боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 мск воскресенья прекратить боевые действия и сложить оружие. Представитель военного ведомства указал на то, что боевикам гарантируется сохранение жизни.

Для осуществления этого плана руководство Минобороны РФ предлагает с 05:30 мск объявить «режим полной тишины», а с 06:00 поднять флаги: с российской стороны — красные, с украинской стороны — белые по всему периметру «Азовстали». Все желающие сдаться должны будут выйти без какого-либо оружия и боеприпасов.