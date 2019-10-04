Министр энергетики США Рик Перри потребовал от президента Украины Владимира Зеленского включить больше американцев в наблюдательный совет компании «Нафтогаз».
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В настоящий момент в наблюдательный совет энергетической компании входит связанный с бывшим вице-президентом США Джо Байденом Амос Хохстайн. Перри предложил включить в состав НС крупных предпринимателей из родного для министра штата Техас. Кроме того, Рик Перри потребовал от украинских властей усилить меры по борьбе с коррупцией.
Минэнерго США в сентябре заявило о готовности выделить стратегические запасы нефти, чтобы стабилизировать рынок после атак на НПЗ Саудовской Аравии, сообщал News.ru.
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