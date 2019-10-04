https://static.news.ru/photo/d08c2b52-e79d-11e9-a082-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр энергетики США Рик Перри потребовал от президента Украины Владимира Зеленского включить больше американцев в наблюдательный совет компании «Нафтогаз».

Как передаёт Politico , политик посчитал, что такие изменения помогут компании сократить зависимость от России в сфере поставок энергоресурсов. Также Перри пообещал, что подобная мера позволит нарастить объём инвестиций США в Украину.

В настоящий момент в наблюдательный совет энергетической компании входит связанный с бывшим вице-президентом США Джо Байденом Амос Хохстайн. Перри предложил включить в состав НС крупных предпринимателей из родного для министра штата Техас. Кроме того, Рик Перри потребовал от украинских властей усилить меры по борьбе с коррупцией.

Минэнерго США в сентябре заявило о готовности выделить стратегические запасы нефти, чтобы стабилизировать рынок после атак на НПЗ Саудовской Аравии, сообщал News.ru.