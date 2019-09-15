Министерство энергетики Соединённых Штатов готово выделить стратегические запасы нефти после атаки дронов на нефтеперерабатывающее предприятие в Саудовской Аравии.
В Минэнерго заявили, что сделают такой шаг, чтобы обратить вспять потрясения на рынках. Помимо этого, глава ведомства Рик Перри дал подчинённым поручение сотрудничать с Международным энергетическим агентством, чтобы выработать план действий в масштабах мирового рынка, передаёт
Ранее News.ru писал, что Саудовская Аравия из-за налётов беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн баррелей нефти в сутки. В августе 2019 года она ежедневно производила 9,8 млн баррелей нефти.