Зеленский ввел санкции на 10 лет против «Яндекса» и предприятий «Газпрома» Зеленский утвердил санкции против 254 юрлиц, включая «Яндекс» и предприятия «Газпрома»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на 10 лет в отношении компаний «Яндекс», «Рамблер», Skillbox, «Газпромнефть — цифровые решения» и других 250 компаний. В опубликованном черном списке значатся 252 компании из России, одна — с Украины, еще одна — из Казахстана.

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению и внесению изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции). Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении юридических лиц согласно приложению, — говорится в документе

Согласно указу № 227/2023 в ограничительный список Украины вошли преимущественно организации и предприятия, связанные с обороной промышленностью и безопасностью России, а также с обеспечением работы в интернете. Помимо 254 юридических лиц в новый черный список вошел также 351 человек, в том числе дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения.

Незадолго до этого Зеленский ввел санкции в отношении спортсменов из России, в числе которых фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев. Всего под рестрикции подпали более 80 спортсменов из РФ.