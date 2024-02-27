Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию за поддержкой принца Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства планирует встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, чтобы обсудить с ним украинскую «формулу мира» и заручиться поддержкой королевства.

Тема номер один — формула мира. В прошлом году в Джидде мы провели результативную встречу на уровне советников по ее реализации. Сейчас вплотную приблизились к проведению первого саммита мира и рассчитываем на продолжение активной поддержки со стороны Саудовской Аравии,— написал он.

Зеленский добавил, что на повестке дня также вопрос о возвращении пленных и перемещенных лиц на Украину. Отдельно он отметил вклад королевства в их освобождение.

Также украинский лидер заявил о намерении обсудить с бен Сальманом сотрудничество в сфере экономики. Он намерен попросить Саудовскую Аравию принять участие в восстановлении Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США должны отказаться от так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, таким образом Вашингтон если действительно хотят содействовать урегулированию конфликта на Украине