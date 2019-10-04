https://static.news.ru/photo/0f4d995a-e822-11e9-ba99-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию, что лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп давил на него по вопросу расследования в отношении сына Джо Байдена и выдвигал условия для встречи на высшем уровне.

На меня не оказывалось никакого давления и никаких условий мне не выдвигалось, — сообщил японскому агентству «Киодо» украинский политик.

Как писал News.ru состоявшийся в июле разговор с Зеленским стоил Трампу крупного скандала, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента. Как утверждают политические оппоненты президента США, он хотел убедить украинского лидера начать расследование деятельности на Украине сына Джозефа Байдена Хантера. В обмен он пообещал оказать Киеву финансовую и военную помощь.

Бывший вице-президент США демократ Джо Байден в настоящее время является наиболее вероятным конкурентом хозяина Белого дома на предстоящих в 2020 году президентских выборах.