Зеленская не захотела слушать выступление Байдена в Конгрессе США WP: Зеленская отклонила приглашение посетить выступление Байдена в конгрессе

Фото: Filip SingerKeystone Press Agency/Global Look Press

Елена Зеленская

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена отклонила приглашение посетить выступление президента США Джо Байдена перед сенатом и палатой представителей конгресса с ежегодным посланием «О положении страны», которое состоится 7 марта, сообщает газета The Washington Post. По его данным, планировалось, что супруга украинского президента будет сидеть рядом с вдовой Алексея Навального Юлией.

Елена Зеленская <...> отклонила приглашение Белого дома посетить в четверг обращение <...>. Потенциальное присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев, — говорится в материале.

Издание уточняет, что такое решение Зеленской связано с имевшими место высказываниями Алексея Навального о Крыме. Однако сотрудник Белого дома заявил, что решение первой леди Украины, вероятно, связано с «нестыковками с графиком», а планы, касающиеся рассадки гостей, были озвучены лишь недавно.

Ранее Зеленская заявила в интервью BBC, что украинцам грозит смертельная опасность, если Запад не продолжит оказывать финансовую поддержку. Первая леди Украины сказала об этом на следующий день после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали проект о помощи Киеву на сумму более $60 млрд.