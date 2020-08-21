Завод Росатома начал отгрузку оборудования для АЭС «Аккую» в Турции

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии», входящего в машиностроительный дивизион Росатома, завод «Атоммаш» начал отгрузку крупногабаритного оборудования реакторной установки, которое является ключевым для первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.
Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Атомэнергомаш». По её данным, процесс отгрузки стартовал 21 августа.
Мы дали старт отгрузкам крупногабаритного оборудования для ещё одного зарубежного проекта «Атомэнергомаша» — АЭС «Аккую», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в 2020 году завод «невиданными и в советское время темпами» ведёт отгрузку оборудования для АЭС. В частности, речь идёт о парогенераторах и корпусах реакторов,
В общей сложности 3 корпуса реактора и 17 парогенераторов уходят в этом году к заказчикам в России, Индии, Бангладеш и Турции, — заявили в «Атомэнергомаше».
Ранее NEWS.ru писал о том, что в июне 2020 года на АЭС «Аккую» в Турции Росатом начал строительство второго энергоблока. Работы сейчас ведутся одновременно на двух энергоблоках. При этом на первом блоке недавно завершилось бетонирование фундаментной плиты машинного зала и установлена ловушка расплава.
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