Завод Росатома начал отгрузку оборудования для АЭС «Аккую» в Турции

https://static.news.ru/photo/e853df80-e488-11ea-8ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ОАО «Атомэнергомаш»/facebook.com

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии», входящего в машиностроительный дивизион Росатома, завод «Атоммаш» начал отгрузку крупногабаритного оборудования реакторной установки, которое является ключевым для первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Атомэнергомаш». По её данным, процесс отгрузки стартовал 21 августа.

Мы дали старт отгрузкам крупногабаритного оборудования для ещё одного зарубежного проекта «Атомэнергомаша» — АЭС «Аккую», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2020 году завод «невиданными и в советское время темпами» ведёт отгрузку оборудования для АЭС. В частности, речь идёт о парогенераторах и корпусах реакторов, передаёт РИА Новости.

В общей сложности 3 корпуса реактора и 17 парогенераторов уходят в этом году к заказчикам в России, Индии, Бангладеш и Турции, — заявили в «Атомэнергомаше».

Ранее NEWS.ru писал о том, что в июне 2020 года на АЭС «Аккую» в Турции Росатом начал строительство второго энергоблока. Работы сейчас ведутся одновременно на двух энергоблоках. При этом на первом блоке недавно завершилось бетонирование фундаментной плиты машинного зала и установлена ловушка расплава.