Завершились антитеррористические учения России, Узбекистана и Таджикистана

Читайте нас в Google Новости

На полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном завершились совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Как сообщает РИА Новости, об это заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирии, — рассказал Лапин.

Как отмечается, учения проводились в связи с обострением обстановки в Афганистане, где нависла угроза проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центральноазиатского региона.

Также свою озабоченность выразил глава Минобороны Таджикистана. По его словам, подобные антитеррористические учения прошли в Таджикистане впервые, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от политической обстановки.

Начальник Генерального штаба ВС Узбекистана подчеркнул, что возникшая ситуация требует от сторон постоянной бдительности и поддержания боеготовности.

Учения стартовали в 20 км от таджикско-афганской границы, в ходе которых были задействованы российские ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-боевые вертолёты Ми-8 различных модификаций. Из 2,5 тысячи военных, участвующих в учениях, 1,8 тысячи представляют Россию.