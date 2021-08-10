Завершились антитеррористические учения России, Узбекистана и Таджикистана
Сона Рустамова
Сона Рустамова
08:56, 10 августа 2021
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/GLOBAL LOOK PRESS
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На полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном завершились совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана. Как сообщает РИА Новости, об это заявилкомандующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
Было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирии,— рассказал Лапин.
Как отмечается, учения проводились в связи с обострением обстановки в Афганистане, где нависла угроза проникновения радикальных террористических групп в приграничные страны Центральноазиатского региона.
Также свою озабоченность выразил глава Минобороны Таджикистана. По его словам, подобные антитеррористические учения прошли в Таджикистане впервые, а дальнейшее развитие событий будет зависеть от политической обстановки.
Начальник Генерального штаба ВС Узбекистана подчеркнул, что возникшая ситуация требует от сторон постоянной бдительности и поддержания боеготовности.
Учения стартовали в 20 км от таджикско-афганской границы, в ходе которых были задействованы российские ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-боевые вертолёты Ми-8 различных модификаций. Из 2,5 тысячи военных, участвующих в учениях, 1,8 тысячи представляют Россию.