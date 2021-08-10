Учения с участием России начались у границы Афганистана

Активная фаза учений военных из России, Таджикистана и Узбекистана стартовала на полигоне Харб-Майдон в 20 км от таджикско-афганской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Экипажи армейской авиации России и Таджикистана применили способ огневой поддержки наступающих наземных подразделений «вертолётная карусель», уничтожив укреплённый район незаконного вооружённого формирования, — подчеркнули в ЦВО.

Отмечается, что при атаке использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух — поверхность.

В ЦВО добавили, что для зачистки местности и уничтожения оставшихся в живых «боевиков» вертолёты Ми-8 высадили тактический воздушный десант. Так мотострелкам была обеспечена огневая поддержка с воздуха.

Также лётчики отработали способы ухода от средств противовоздушной обороны противника на предельно малых высотах с учётом особенностей горного рельефа местности. Всего в результате авиационного удара экипажи вертолётов поразили более 100 наземных целей, — уточнили в ЦВО.

Кроме того, с помощью «огненного вала» российские военные остановили условных нарушителей границы. «Огненным валом» назвал способ подрыва огневых фугасов и противотанковых мин, расставленных в шахматном порядке.

В учениях задействованы российские ударные вертолёты Ми-24 и транспортно-боевые вертолёты Ми-8 различных модификаций. Из 2,5 тысячи военных, участвующих в учениях, 1,8 тысячи представляют Россию.

Ранее стало известно, что США направили в столицу Катара Доху спецпредставителя по Афганистану Залмая Халилзада. Эмиссар должен принять участие в переговорах по ситуации в Афганистане и настаивать на том, чтобы талибы остановили своё наступление. Халилзаду предстоит «помочь сформулировать совместный международный ответ на стремительно ухудшающуюся ситуацию в Афганистане».