Застрявшим в Мексике на сломанной яхте россиянам грозит миграционная тюрьма

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Семь граждан России с маленьким детьми не могут покинуть мексиканский порт на острове Исла Мухерес в штате Кинтана-Роо из-за сломанной яхты. В их числе путешественник и член Русского географического общества Николай Перегудов.

Очень просим содействия для получения гуманитарного коридора или временной визы в Мексику для перелета в Россию через любые страны, — заявил Перегудов по телефону журналистам РИА Новости.

По его словам, если россияне не уедут оттуда в двухнедельный срок, то могут попасть в миграционную тюрьму.

Изначально на яхте путешествовала семья россиян с тремя детьми в возрасте до четырёх лет. Россияне планировали в июне совершить трансатлантический переход, выйдя из Карибского моря. В Колумбии к ним присоединилась ещё одна пара путешественников из России.

С судном произошли технические проблемы: оно дало течь, а двигатель вышел из строя. Чтобы починить яхту россияне отправились на Ямайку, но в стране не оказалось нужного дока для устранения неполадок. Путешественники выдержали двухнедельный карантин, запаслись пресной водой и отправились в путь. Об этом журналистам рассказал руководитель консульского отдела посольства России на Ямайке Алексей Сазонов. Дипломат помог россиянам в доставке провизии на судно, которое стояло на якоре у пограничной базы.

Ремонт гребного вала можно было осуществить только в Мексике, поэтому россияне отправились в эту страну. Они прибыли туда 7 июля. У Перегудова отсутствовали разрешающие въезд документы, поэтому власти острова Исла Мухарес заявили, что судно будет направлено на штрафной причал, а россияне вместе с детьми в миграционную тюрьму.

Старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский подтвердил эту информацию. По его словам, миграционный изолятор является установленной практикой в таких случаях. Дипломат подчеркнул, что перед приездом россияне обращались в консульство.

Мы прорабатывали этот вопрос, получив предварительный отказ от местных властей. Тем не менее, они прибыли, — рассказал Трояновский.

По его словам, россияне отказались подчиниться портовой комиссии и должны были попасть в изолятор, но после вмешательства российских дипломатов им разрешили остаться на ремонт на срок до 14 дней. По истечению этого срока они должны будут покинуть Мексику или снова будут считаться нарушителями.

Мы в гуманитарном и миграционном тупике и не можем по истечении этого срока отправиться по морю ни в одну страну. Все ближайшие страны закрыты на карантин. Сильные встречные течения и отсутствие попутных ветров не дадут нам пройти на восток. На западе США, куда у нас уже истекли визы. Начался сезон тропических ураганов, и переход через Атлантику сейчас равняется самоубийству, — объяснил Перегудов.

Дипломат рассказал, что был направлен запрос в МИД Мексики с просьбой предоставить миграционный коридор россиянам, чтобы они могли на самолёте улететь из страны, но пока никакого ответа не было получено.

NEWS.ru писал, что проживший 100 дней в аэропорту Филиппин эстонец опоздал на самолёт.