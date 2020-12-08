Заражение устойчивым смертельно опасным грибком зафиксировано в Бразилии

https://static.news.ru/photo/ebddaaf4-39b6-11eb-8c98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa

Первый случай заражения человека грибком Candida auris зарегистрирован в Бразилии, сообщил санитарный регулятор страны Anvisa.

Речь идёт об описанном в 2009 году в Японии грибке, позже идентифицированном на пяти континентах. Вспышка вызванного Candida auris заболевания произошла в 2019 году в Великобритании, когда им были заражены 200 и погибли восемь человек.

Опасность данного грибка заключается в устойчивости его некоторых штаммов к основным антигрибковым препаратам — полиенам, азолам и эхинокандинам. Среди спровоцированных С. Auris состояний — инфекции кровотока, способные привести к летальному исходу. Кроме того, грибок может оставаться жизнеспособным в окружающей среде в течение нескольких месяцев и устойчив ко многим видам дезинфицирующих средств.

Грибок был идентифицирован в образце кончика катетера от пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии для взрослых в больнице в штате Баия, что было подтверждено методом Мальди-Тофа, — цитирует сообщение бразильского ведомства РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор сообщил, что в России на данный момент не было случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов в Индии, где произошла вспышка неизвестной инфекции.