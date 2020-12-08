Заражение устойчивым смертельно опасным грибком зафиксировано в Бразилии

Первый случай заражения человека грибком Candida auris зарегистрирован в Бразилии, сообщил санитарный регулятор страны Anvisa.
Речь идёт об описанном в 2009 году в Японии грибке, позже идентифицированном на пяти континентах. Вспышка вызванного Candida auris заболевания произошла в 2019 году в Великобритании, когда им были заражены 200 и погибли восемь человек.
Опасность данного грибка заключается в устойчивости его некоторых штаммов к основным антигрибковым препаратам — полиенам, азолам и эхинокандинам. Среди спровоцированных С. Auris состояний — инфекции кровотока, способные привести к летальному исходу. Кроме того, грибок может оставаться жизнеспособным в окружающей среде в течение нескольких месяцев и устойчив ко многим видам дезинфицирующих средств.
Грибок был идентифицирован в образце кончика катетера от пациента, поступившего в отделение интенсивной терапии для взрослых в больнице в штате Баия, что было подтверждено методом Мальди-Тофа, — цитирует сообщение бразильского ведомства РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор сообщил, что в России на данный момент не было случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов в Индии, где произошла вспышка неизвестной инфекции.