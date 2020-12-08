Роспотребнадзор прокомментировал вспышку неизвестной болезни в Индии

https://static.news.ru/photo/8e8ed664-394a-11eb-8ce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look press

В России на данный момент не было случаев массового заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с в Индии, где произошла вспышка неизвестной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Случаев массового заболевания в России с подобными симптомами не отмечалось. Роспотребнадзор напоминает, что с Индией не возобновлено регулярное авиасообщение ввиду активного неконтролируемого распространения COVID-19, — говорится в сообщении, которое приводит «Вечерняя Москва».

Россиянам, которые сейчас находятся в Индии, в Роспотребнадзоре порекомендовали употреблять только бутилированную воду и максимально соблюдать санитарные меры при употреблении пищи.

6 декабря в Индии зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Один человек умер, а общее число заразившихся составило уже более 800 человек. Симптомами стали эпилепсия, внезапные обмороки, пена изо рта и дрожь. Иногда заболевание начинается с сильного головокружения.

Местные СМИ при этом предполагают, что причиной заболевания в Индии могли стать токсичные хлорорганические соединения и небезопасными средства защиты от комаров.

По данным на 8 декабря, за три дня уже более 500 человек доставлены в больницы в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии. Врачи пока не смогли установить диагноз попавших в стационар пациентов, сообщал NEWS.ru.