Зайти с тыла: может ли Эрдоган примирить Россию и НАТО

Турция подтвердила готовность стать посредником в урегулировании споров между Россией и НАТО. Соответствующее заявление прозвучало со стороны министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Несмотря на то, что Анкара не первый раз предлагает выступить в качестве медиатора в проблемах, связанных с Украиной, её возможности в этом плане ограничены как непростыми отношениями с Вашингтоном, так и тесным военно-техническим сотрудничеством с Киевом. Опрошенные NEWS.ru эксперты смотрят на её посреднический потенциал двояко.

Выступая на пресс-конференции по итогам 2021 года, шеф турецкой дипломатии заявил, что его страна по-прежнему готова внести «позитивный вклад в урегулирование ситуации» вокруг Украины.

Если нам поступит какое-либо предложение, которое будет касаться снижения напряжённости в отношениях между РФ и НАТО, Турция в позитивном ключе его рассмотрит, — пояснил Чавушоглу. — Любое столкновение отразится на всех, поэтому мы продолжим придерживаться нашего конструктивного подхода.

Анкара не хочет говорить о военном сценарии, считая, что многое можно разрешить путём диалога на высшем уровне. Как напомнил Чавушоглу, в Североатлантический альянс входят 30 государств, некоторые из которых выступают за сдерживание российского влияния, в то время как другая часть поддерживает идею диалога с Кремлём. Турция, по его словам, находится в числе тех, кто видит необходимость в дипломатии.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу MFA Russia/Global Look Press

Любые же договорённости в сфере безопасности в любом случае, как отметил министр, должны удовлетворять и Москву, и западные столицы.

Почему пройдёт саммит РФ — НАТО? Чтобы обсудить эти вопросы. Обе стороны обсудят друг с другом свои предложения. Однако стоит держаться подальше от максималистских подходов, причем, говоря это, я не имею в виду Россию. Я говорю об обеих сторонах, — подчеркнул глава турецкого МИД.

В связи с этим Анкара предлагает дождаться результатов планируемого саммита Россия — НАТО.

Блок не без добрых людей

Высказывания Чавушоглу соответствуют той позиции, которую ранее представил президент Реджеп Тайип Эрдоган. В ноябре турецкий лидер выразил надежду на то, что восток Украины «не станет регионом, в котором доминирует война», и предложил Москве и Киеву помощь в диалоге.

Мы хотим, чтобы отношение к этому вопросу развивалось в положительном ключе. По этому поводу может быть посредничество, мы обсудим этот вопрос, — проинформировал глава государства.

Анкару уже пытались поймать на том, что она иногда стремится проводить интересы Москвы на уровне НАТО. Так, дипломатических представителей республики подозревали в ветировании жёсткой версии заявления военного блока по поводу Белоруссии. Были данные, что турецкая сторона использовала своё право на то, чтобы заблокировать в этом году любые практические действия в отношении официального Минска на фоне инцидента с самолётом Ryanair. Членам альянса не удалось внести в коллективное заявление по ситуации пункты не только о необходимости освобождения политических заключённых, но и о перспективах расширения пакета санкций против президента Александра Лукашенко и его окружения.

Xander Heinl/Global Look Press

Несмотря на то, что сам Кремль не исключает консультативной помощи со стороны Турции в ситуации вокруг Украины и резкой реакции Запада, он довольно настороженно относится к попыткам ближневосточной страны сотрудничать с Украиной в военно-технической сфере. Так, большим скандалом обернулось появление беспилотных летательных аппаратов Bayraktar турецкого производства на Донбассе.

Второстепенная роль

В разговоре с NEWS.ru заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) Тогрул Исмаил допустил, что Анкара может сыграть определённую в роль в снижении конфликтности в отношениях между Россией и странами Североатлантического альянса.

Если говорить конкретно о самой структуре НАТО, то это другая вещь. В диалоге с отдельными государствами альянса и внутри него турецкая сторона, конечно, может обеспечить определённый вклад. Всё возможно. Тем более, что в последние годы мы видели, как взгляды с Россией по некоторым проблемам у Турции совпадают больше, чем с другими членами НАТО. Тогрул Исмаил заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция) заведующий кафедрой международных отношений и политологии университета Кахраманмараш Сютчу Имам (Турция)

В свою очередь, преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований (OSGA) и приглашённый эксперт европейского бюро Карнеги Димитар Бечев в разговоре с NEWS.ru выразил скепсис по поводу перспектив такой дипломатической поддержки с турецкой стороны.

Это будет дискредитировано плохими отношениями между Эрдоганом и США. [У Турции] может быть только второстепенная [посредническая] роль. Димитар Бечев преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований (OSGA), приглашённый эксперт европейского бюро Карнеги преподаватель Оксфордской школы глобальных и региональных исследований (OSGA), приглашённый эксперт европейского бюро Карнеги

К тому же, крупные игроки Североатлантического альянса предпочитают вести разговор по поводу российской политики в коллективном формате, подытожил аналитик.