Захарова прокомментировала сообщения о требованиях России по Донбассу

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о требовании России к Украине предоставить проект о статусе Донбасса до 6 июля.

Ранее немецкое издание Spiegel cо ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции неофициальный рабочий документ российской делегации на переговорах сообщило, что проект должен быть представлен в рамках контактной группы.

В Берлине сегодня и завтра проходит встреча представителей лидеров государств «нормандского формата» (Россия представлена Дмитрием Козаком). Будет проведен обстоятельный анализ хода выполнения решений саммита «нормандского формата», который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Какие-либо комментарии есть смысл ожидать по завершении мероприятия, — сказала Захарова NEWS.ru.

Как ранее писал NEWS.ru, политсоветники «Нормандского формата» в Берлине обсуждают политическое и гуманитарное урегулирование в Донбассе. В центре внимания также — вопросы освобождения сторонами конфликта удерживаемых лиц.