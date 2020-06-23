Захарова прокомментировала оскорбления Габунии в адрес Путина

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывания ведущего из Грузии Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина. Для этого она использовала цитату главы российского МИД Сергея Лаврова о грузинских журналистках.
В данном случае более чем уместно: «Вы больные, девочки», — заявила Захарова.
Габуния вышел в эфир 7 июля 2019 года в своей авторской программе P.S. В ней он впервые нецензурно выразился в адрес российского лидера. Путин выступил против того, чтобы возбуждать уголовное дело. Однако в этом году инцидент повторился вновь. На этот раз в эфире телеканала Mtavari Arkhi.
NEWS.ru передавал ранее, что Габуния не намерен приносить извинения Владимиру Путину.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен