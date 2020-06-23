Захарова прокомментировала оскорбления Габунии в адрес Путина

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Заметка в российской газете «Миасский рабочий» спровоцировала спор между посольствами Финляндии и Швеции. В материале говорилось о странах с наибольшим количеством озёр.

Автор заметки в своём рейтинге поместил на третье место две европейские державы. Однако представители финской дипмиссии не согласились с такой позицией. Спасибо за упоминание, «Миасский рабочий»! Доля озер на всей...