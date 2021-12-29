В МИД РФ заявили об отсутствии запросов от талибов назначить посла в Москве

Россия не получала уведомлений от афганской стороны о решении направить посла страны в Москву. Переговоров на тему официального признания временного правительства Афганистана пока не ведётся, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Так дипломат прокомментировала намерение «Талибана» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) назначить своего посла в Москве.

Наша позиция хорошо известна талибам. Она формулируется как необходимость в соответствующих условиях. Что это за условия, мы также неоднократно озвучивали и разъясняли. Это создание подлинного этнополитического инклюзивного правительства, принятия действенных мер по борьбе с терроризмом, наркопреступностью, соблюдение базовых прав человеческих принципов, — подытожила Захарова.

Ранее официальный представитель движения Забиулла Муджахид заявил о намерении талибов назначить своего посла Афганистана в Москве. По его словам, талибы надеются на признание сформированного ими правительства. Он отметил, что сейчас хорошее время для начала процесса признания нового правительства Афганистана. По его словам, у России сильное правительство, которое «имеет хорошее положение на мировой арене». В связи с этим он призвал Москву воспользоваться своим влиянием для помощи афганцам.

После захвата в сентябре провинции Панджшер, в которой действовали силы афганского сопротивления, талибы объявили о завершении войны в стране. Впоследствии они сообщили о формировании временного правительства.