Захарова отмела претензии Японии к оборонным мероприятиям на Курилах

https://static.news.ru/photo/5b09b94a-ccf7-11ea-b3be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia/wikipedia

Россия категорически не приемлет претензии Японии в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Не приемлем претензии Токио, — цитирует её ТАСС.

Захарова также напомнила, что острова находятся под суверенитетом России по итогам Второй мировой войны. Этот факт закреплён в Уставе ООН.

Мы вправе вести на них любую деятельность, — добавила она.

Японские власти восстановили формулировку о принадлежности «северных территорий», как в стране называют острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет нашей страны». Соответствующие изменения внесены в Синюю книгу по дипломатии, сообщил глава МИД Тосимицу Мотэги в ходе заседания правительства. В свою очередь генсек правительства страны Ёсихидэ Суга отметил, что изменение формулировки осуществили на основании «комплексного решения с учётом различных обстоятельств».

Как писал NEWS.ru, 28 июня глава Сахалинской области Валерий Лимаренко посетовал на очередные территориальные претензии Японии в отношении Курильских островов и отметил, что поправки в Конституцию снимут вопрос об их принадлежности. Поводом для высказывания губернатора стало представление России в связи с проведением геологоразведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.