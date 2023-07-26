Захарова обвинила ЕС и США в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД Мария Захарова

Со стороны ЕС и США нет проявлений и результата их посредничества в армяно-азербайджанском урегулировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, действия Брюсселя и Вашингтона приводят к дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

Со стороны Брюсселя и США нет проявлений и результата их посредничества в армяно-азербайджанском урегулировании, которые привели бы к хорошим последствиям для региона. К сожалению, все, чего они касаются, приводит к дестабилизации. Регион Южного Кавказа не исключение, — сказала Захарова.

Трехсторонняя встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении прошла в Москве 25 июля. В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите, который состоится до конца 2023 года.

В итоговом заявлении МИД РФ сообщил, что приветствует желание тех, кто искренне заинтересован помочь Баку и Еревану прийти к договоренностям. При этом во внешнеполитическом ведомстве отметили, что не должно быть попыток искусственного навязывания тех или иных договоренностей, не учитывающих интересов армянского и азербайджанского народов.