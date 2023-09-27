«Забывшее о своих корнях существо»: Коц о звонке лже-Порошенко экс-мужчине Коц назвал трансгендера Эштон-Чирилло символом украинской государственности

Фото: МО Украины

Сара Эштон-Чирилло

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале назвал бывшего официального представителя сил территориальной обороны ВСУ, трансгендера Сару Эштон-Чирилло одним из символов украинской государственности. По его мнению, высказывания экс-спикера в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, позвонивших Эштон-Чирилло от имени экс-президента Украины Петра Порошенко, могли бы затмить скандал с выступлением эсэсовца в канадском парламенте, если бы только речь шла не о русских.

Пациент интересен скорее как материал для изучения специалистами о массовом помешательстве целой страны. Ведь бывший американский капрал, решивший стать женщиной, в каком-то смысле — один из символов украинской государственности. Забывшее о своих корнях злобное существо, полное комплексов и нереализованных амбиций, — высказался Коц.

Военкор обратил внимание, что Эштон-Чирилло в беседе с лже-Порошенко обращалась к нему как к «мистеру президенту». Согласно легенде пранкеров, он позвонил ей, чтобы посоветоваться, куда пойти служить его сыну, который в 22 года решил стать дочерью.

Ранее Вован и Лексус рассказали, что Эштон-Чирилло в разговоре с «Порошенко» назвала русских «людьми, которые хотят быть рабами и чтобы ими руководили, как во времена Чингисхана». По ее словам, каждый русский, поддерживающий решения президента РФ Владимира Путина, «не имеет ничего общего с человеком».