За сутки в мире зарегистрировано более 385 тыс. случаев заражения COVID

https://static.news.ru/photo/2d99f31c-3b29-11eb-b561-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие 24 часа количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире выросло более чем на 385 тыс. Об этом говорится в данных, опубликованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Число подтверждённых случаев заболевания, таким образом, превысило 68,16 млн. Всего с начала пандемии от COVID скончались во всём мире 1,557 млн человек, за минувшие сутки — 6171. В организации уточнили, что статистика учитывает только официальные данные, получаемые от государств.

Наибольшее количество инфицирования зафиксировано в Соединённых Штатах (14 972 356), на втором месте — Индия (9 767 371), на третьем — Бразилия (6 674 999). Россия — на пятом месте (2 541 199). Затем следуют Франция (2 269 668), Италия (1 757 394), Великобритания (1 750 245), Испания (1 702 328), Аргентина (1 469 919), Колумбия (1 384 610) и Германия (1 218 524).

Как сообщал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вакцины от COVID-19 позволят прийти к «новой нормальности» только в сочетании с сохранением всех действующих мер по контролю над пандемией.