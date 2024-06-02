Южная Осетия погрузилась во мрак из-за аварии на ЛЭП Южная Осетия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП в Дзауском районе

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Вся Южная Осетия осталась без света из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе республики, сообщили в МЧС. В ведомстве уточнили, что на место уже выехали специалисты. Причины аварии на данный момент не называются.

Из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе республика осталась без электричества. На место выехали сотрудники МЧС Южной Осетии для выявления причин аварии, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что жители Южной Осетии стремятся к вхождению в состав России. Однако, по его словам, подобное решение будет резонансным, особенно в рамках отношений с Абхазией и Грузией.

Он напомнил, что в Грузии хотят открыть второй фронт против России. При этом, как утверждает Затулин, с Южной Осетией у РФ никаких проблем в отношениях нет, однако РФ стоит проявить разумную осторожность в вопросе присоединения республики.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев также поддержал включение Южной Осетии в состав России. При этом он подчеркнул, что она должна объединиться с Северной Осетией.