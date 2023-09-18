Библейский город стал объектом всемирного наследия Руины Иерихона вошли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

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Иерихон в Палестине

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) расширила список объектов всемирного наследия и внесла в него руины города Иерихон в Палестине, сообщается на странице ЮНЕСКО в социальной сети Twitter (X). По словам помощника генерального директора организации Эрнесто Оттоне, вопрос рассматривался три года. Ни одно государство, участвующее в работе ЮНЕСКО, не выступило против этого решения.

Мы только что включили в список объектов под охраной ЮНЕСКО Древний Иерихон в Палестине, — говорится в сообщении.

Иерихон — один из древнейших городов в истории человечества, он расположен на территории современной Палестины. В Иерихоне находится археологический памятник Телль-эс-Султан с постройками, датированными XI тысячелетием до нашей эры. Как утверждает Оттоне, в ходе археологических раскопок в Иерихоне не были найдены останки поселений христиан или евреев. Этот факт подтверждает древность построек.

Город известен в том числе по библейскому преданию, в котором Иерихон захватили евреи под предводительством Иисуса Навина.

Как сообщалось ранее, комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не стал включать вулканы Камчатки в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Вице-премьер России Виктория Абрамченко назвала это решение взвешенным. По ее мнению, главную роль в повышении охранного статуса объекта сыграл комплекс мероприятий, проведенных Минприроды РФ.