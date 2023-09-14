Абрамченко оценила решение ЮНЕСКО по вулканам Камчатки Абрамченко одобрила повышение ЮНЕСКО охранного статуса вулканов Камчатки

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не стал включать вулканы Камчатки в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, рассказала в беседе с «360» вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко. Она отметила взвешенный подход экспертов при принятии решения о повышении охранного статуса этого природного объекта. По ее словам, главную роль в этом сыграл комплекс мероприятий, проводимых Минприроды.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО не согласился с включением «Вулканов Камчатки» в список всемирного наследия. Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов. Отмечаем взвешенный, неполитизированный подход экспертов, — подчеркнула вице-премьер.

Она сообщила, что сейчас Минприроды России занимается созданием на полуострове особо охраняемой природной территории федерального значения «Вулканы Камчатки» — национального парка с одноименным названием, и в ЮНЕСКО по достоинству оценили работу России по повышению охранного статуса этого объекта.

По словам Абрамченко, в национальном парке будет действовать особый режим охраны, в рамках которого будут следить за использованием земельных участков и водных объектов.

Создание в Камчатском крае ООПТ федерального значения позволит обеспечить целостность объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Вулканы Камчатки», а также контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности, — отметила вице-премьер.

45-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит в Саудовской Аравии с 12 по 25 сентября. Планируется, что мониторинговая миссия организации отправится на Камчатку до конца этого года, добавляет издание.

Ранее корейскую астрономическую карту «Хочхончондо» XVIII века включили в реестр Всемирного наследия программы ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Такое решение приняли в ходе 216-й ассамблеи исполнительного совета во Франции, сообщили в посольстве КНДР в Москве.