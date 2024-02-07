Яровая рассказала, к чему может привести запрет въезда Карлсона в США Яровая — для NEWS.ru: при «отмене» Карлсона в США придется снести статую Свободы

Фото: duma.gov.ru

Если журналисту Такеру Карлсону после интервью с президентом РФ Владимиром Путиным закроют въезд в США, американским властям придется демонтировать статую Свободы, заявила NEWS.ru заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, политика Соединенных Штатов построена на фейках и обмане.

В таком случае властям США придется демонтировать статую Свободы, что точно не понравится гражданам США. Хотя, по сути, вся их политика уже давно основана на фейках и обмане своих граждан и всего мира. Сокрытие правды, равно как и преступные санкции, — это путь в любом случае бесперспективный, — заявила Яровая.

Тем временем в Кремле подтвердили, что Такер Карлсон 6 февраля взял интервью у Владимира Путина. Появление выдержек из стенограммы этой беседы пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал фейком. Он также отметил, что западные СМИ в последние два года неоднократно запрашивали интервью с российским лидером, но из-за их необъективности в этом не было смысла.

До этого экс-руководитель аппарата вице-президента США Билл Кристол предложил временно запретить Такеру Карлсону въезд в Америку. В свою очередь, бывший конгрессмен от штата Иллинойс Адам Кинзингер, которого Такер часто высмеивал в своих передачах, назвал журналиста «предателем». Это далеко не первая критика в адрес телеведущего: его уже ловили на фейках о коронавирусе, продвижении теории заговора и обвинили в распространении лжи о выборах в США.